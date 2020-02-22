تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة كأس السوبر





ونشر أحمد حسن تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، كتب فيها:"بعد صمتي عن مهزلة القمة.. القصة بإختصار .. "مَنْ أمِنَ العقاب أساءَ الأدب!"





وشهدت مباراة كأس السوبر بين ناديي الأهلي والزمالك أحداثًا مؤسفة بين لاعبي الفريقين، بعد نهاية المباراة، والتي حسمها الزمالك لصالحه بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

انتقد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، ولاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق، الأحداث التي أعقبت مباراة كأس السوبر، بين قطبي الكرة المصرية يوم الخميس الماضي.