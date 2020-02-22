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توك شو

أهمها العزوة وإنجاب الذكور.. الصحة تكشف أسباب الزيادة السكانية

السبت 22/فبراير/2020 - 07:31 م
طارق توفيق نائب وزير
طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان
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هاني حسين
قال طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن كل محافظة بها دوافع للإنجاب مختلفة ومنها هو ضرورة الإنجاب، والعزوة وإنجاب الذكور بكثرة.

وأضاف طارق توفيق في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "يجب أن تكون التوعية بطريقة مباشرة بمخاطر الزيادة السكانية وكل مكان في مصر بحاجة إلى تصميم رسائل معينة خاصة به".

وتابع طارق توفيق: "لا يوجد وعي كافٍ لدى غالبية الشعب بمخاطر الزيادة السكانية، وهناك العديد من التقاليد والموروثات السلبية التي تسبب في  الزيادة السكانية ومنها ضرورة إنجاب الذكور".

ولفت طارق توفيق: "الزيادة السكانية قضية شائكة وكارثية، وهناك مراكز داخل المحافظات بها زيادة سكانية كبيرة".

وأكمل طارق توفيق: "34 مركزاً على مستوى الصعيد به نصف مليون مولود جديد كل عام، و22 مركزًا في  الدلتا به 170 ألف مولود كل عام".

ولفت طارق توفيق: "معدل المواليد في 2014 كان د  2 مليون و750 ألفاً، واليوم وصلنا لـ 2 مليون و315 ألف مولود سنويًا ولم ينخفض معدل الإنجاب كثيرًا".
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