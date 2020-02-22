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محافظات

أوقاف الأقصر: 80 ندوة وأمسية بالمساجد بمناسبة قرب شهر رمضان

السبت 22/فبراير/2020 - 08:56 م
أوقاف الأقصر : 80
أوقاف الأقصر : 80 ندوة وأمسية بالمساجد بمناسبة قرب شهر رمضان
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شمس يونس
اعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير مديرية الاوقاف بالاقصر انه بمناسبة قرب حلول شهر رجب الكريم قررت المديرية عقد 80 ندوة وأمسية بعدد من مساجد المحافظة .

ياتى ذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في بيان صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

ومن المقرر ان تعقد هذه الندوات يومى الأحد والخميس من كل أسبوع يشارك فيها نخبه من الساده الدعاة المتميزين بالمديرية وذلك عقب صلاة المغرب وحتى صلاه العشاء مشيرا بان الندوات سوف تتكلم فى احداث كثيرة منها  بر الوالدين، حرمة سفك الدماء، فضل صيام التطوع، فضل الأشهر الحرم.

واوضح انه سوف توزع الندوات على الادارات التابعة للمديرية بمواقع  8 ندوات بمساجد ادارة بندر الاقصر و8 ندوات بمساجد  ادارة مركز البياضية و 8 ندوات ادارة مركز الطود و 8 ندوات  ادارة مركز الزينية و 8 ندوات ادارة مركز القرنة و 8 ندوات  ادارة مدينة اسنا و8 ندوات ادارة مركز ارمنت و8 ندوات  ادارة  النمسا و8 ندوات ادارة اصفون و8 ندوات ادارة حاجر كومير.

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