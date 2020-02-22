العربية: رئيس الموساد ومسئول عسكري إسرائيلي زارا قطر مؤخرا

ذكرت قناة "العربية" أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين زار قطر مؤخرًا بصحبة مسئول عسكري كبير بالجيش الإسرائيلي.





وأضافت القناة أن رئيس الموساد والمسئول بالجيش الإسرائيلي التقيا مدير المخابرات ومستشار الأمن القومي القطريين.













من جانب آخر، وصل السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة الخميس الماضي لبحث تقديم تمويلات جديدة لحركة حماس.





ووصل العمادي في ساعة متأخرة من ليل الخميس الماضي عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.





وقالت إدارة المعبر إن العمادي وصل مع نائبه خالد الحردان في إطار زيارة أعلن عنها مسبقا.





ومن المقرر أن يعلن العمادي خلال زياته التي تستمر لثلاثة أيام عن صرف التمويلات القطرية لحركة حماس فى غزة.