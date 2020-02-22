المسعف الشخصي لشقيق أمير قطر يتهمه بالتحريض على اغتصاب صديقته.. فيديو

كشف أحد المسعفين الذين يقاضون شقيق أمير قطر، أن صديقته تعرضت للضرب والاغتصاب في هجوم كاد يودي بحياتها، لافتا إلى اعتقاده أن الهجوم مرتبط بالدعوى القضائية التي رفعها ضد شقيق أمير قطر.





وقال ماثيو الليندي، الذي تعرض للعديد من الانتهاكات من شقيق أمير قطر، إنه عاد فجأة إلى المنزل ليجد صديقته آبي هان قد تعرضت للضرب بوحشية في غرفة نومهم ، وهي غارقة في دمائها، والجدران المغطاة بالدم.





وأشار إلى أنه تم نقل صديقته إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى هنتنجتون في حالة غيبوبة.





وأمضت الفتاة التي تعمل محاسبة باسادينا يومين في غيبوبة، وخرجت من المستشفى بعد أسبوعين وتتعافى الآن في المنزل مع ظهور أعراض تلف في الدماغ من ضربات هائلة متعددة على رأسها.





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كدمات بين ساقيها بالإضافة إلى الحمض النووي تشير إلى تعرضها للاغتصاب، على الرغم من أن هان لا تستطيع تذكر أي شيء من يوم الحادث 14 يناير.





وأشارت إلى أن الليندي يخشى أن يرتبط الهجوم على صديقته ضد الشيخ خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر، حيث قال الليندي إنه هو وحارس شخصي سابق تعرضا لتهديدات بالقتل، وطُلب منهما قتل شخصين، واضطروا بانتظام إلى العمل في نوبات 'من 20 إلى 36 ساعة متواصلة' بدون أيام عطلة ، وسُجنوا في قصر الأمير لمدة شهرين.



