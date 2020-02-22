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رياضة

الهلال السعودي ينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام اتحاد جدة

السبت 22/فبراير/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أنهى التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من عمر “كلاسيكو” الهلال وضيفه الاتحاد، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

بدأت أحداث الشوط الأول من عمر المباراة، بسجال على الكرة بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب، وفي الدقيقة السادسة أرسل سالم الدوسري لاعب الهلال، عرضية أرضية من الجانب الأيمن، ولكن مخالفة على زميله كارلوس إدواردو.

وشهدت الدقيقة الحادية عشر، تمريرات متبادلة رائعة بين ثنائي الهلال بافيتيمبي جوميز وسيباستيان جيوفينكو، تبعتها تصويبة قوية من الأخير، تصدى لها مارسيلو جروهي حارس الاتحاد على مرتين.

وأشهر حكم المباراة إنذارين في وقت واحد، للاعب الاتحاد منصور الحربي ولاعب الهلال سالم الدوسري، بعد تدخل عنيف بين الثنائي في الدقيقة 19.

وكاد فريق الهلال أن يحرز أول أهداف اللقاء في الدقيقة 23، بعد تمريرة مقوسة رائعة من جيوفينكو من ركلة ركنية، وصلت على رأس محمد جحفلي، الذي مررها إلى جوميز أمام المرمى وسددها بجوار القائم الأيسر للاتحاد.

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