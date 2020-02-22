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رياضة

ليفربول يغرد على القمة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي

السبت 22/فبراير/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا على مضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كينج باو"، في قمة مباريات الجولة رقم 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسجل البرازيلي جاريال جيسوس هدف المباراة الوحيد في شباك ليستر سيتي من كرة وصلته من الجزائري رياض محرز، ليسددها بيمينه على يسار الحارس.

وفى الدقيقة 63، نفذت ركلة الجزاء عن طريق سيرخيو أجويرو أبعدها كاسبر شمايكل ببراعة من يمين مرماه.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 57 نقطة وتوسيع الفارق بينه وبين كتيبة بريندان رودجرز لـ 7 نقاط، فيما جاء رصيد ليستر سيتي 50 نقطة في المركز الثالث.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي عقب نهاية المباراة كالاتي:
ليفربول يغرد على القمة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي
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