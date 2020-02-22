ليفربول يغرد على القمة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا على مضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كينج باو"، في قمة مباريات الجولة رقم 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





وسجل البرازيلي جاريال جيسوس هدف المباراة الوحيد في شباك ليستر سيتي من كرة وصلته من الجزائري رياض محرز، ليسددها بيمينه على يسار الحارس.



وفى الدقيقة 63، نفذت ركلة الجزاء عن طريق سيرخيو أجويرو أبعدها كاسبر شمايكل ببراعة من يمين مرماه.



