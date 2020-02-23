أحمد موسى يعقد جلسة صلح بين مرتضى منصور وهاني حتحوت.. فيديو

عقد الإعلامي أحمد موسى جلسة صلح بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش على فضائية "صدى البلد".

كان مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك حلَّ ضيفًا مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المُذاع على فضائية "صدى البلد" في حلقة السبت.





ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامي أحمد موسى فيديو يجمع بين الثلاثي "أحمد موسى ومرتضى منصور وهاني حتحوت، وهم في وصلة ضحك وتفاهم وبدى الأمر على ما يرام بين جميع الأطراف.





جدير بالذكر أن مرتضى منصور تحدث في على مسؤوليتي مع الإعلامي أحمد موسى في العديد من الأمور الهامة التي تخص مباراة السوبر المصري الذي توج به الزمالك بعد التفوق على الأهلي بركلات الترجيح.