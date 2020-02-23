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رياضة

عبدالناصر محمد: قرارات لجنة الانضباط ليست عادلة بشأن كهربا وشيكابالا..فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
قال عبد الناصر محمد، المدير الفنى السابق لفريق إف سى مصر، إن قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف محمود كهربا، لنهاية الموسم، غير عادل.
وأضاف عبد الناصر محمد ، خلال برنامج «الماتش» ، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدي البلد»، إنه لا يوجد أزمة فى توجه عبدالله جمعة، لجماهير الأهلى بعد تسجيله لركلة الجزاء الحاسمة للزمالك.

كما أشار عبدالناصر محمد، إن محمود شيكابالا، كان يستحق الإيقاف لنهاية الموسم، للفعل الخادش للحياء الذى صدر منه، فى حين لايستحق محمود كهربا العقوبة الموقعة عليه، مشددا على أن قرار إيقافه، لنهاية الموسم غير عادل.

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