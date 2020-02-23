عبدالناصر محمد: قرارات لجنة الانضباط ليست عادلة بشأن كهربا وشيكابالا..فيديو

قال عبد الناصر محمد، المدير الفنى السابق لفريق إف سى مصر، إن قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم محمود كهربا، لنهاية الموسم، غير عادل. بإيقاف

وأضاف عبد الناصر محمد ، خلال برنامج «الماتش» ، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدي البلد»، إنه لا يوجد أزمة فى توجه عبدالله جمعة، لجماهير الأهلى بعد تسجيله لركلة الجزاء الحاسمة للزمالك.





كما أشار عبدالناصر محمد، إن محمود شيكابالا، كان يستحق الإيقاف لنهاية الموسم، للفعل الخادش للحياء الذى صدر منه، فى حين لايستحق محمود كهربا العقوبة الموقعة عليه، مشددا على أن قرار إيقافه، لنهاية الموسم غير عادل.



