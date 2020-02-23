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مرأة

نوع مهمل من الفاكهة يحرق دهون البطن بسرعة غير متوقعة

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:24 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
القاعدة البسيطة لفقدان الوزن هي حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلكه.. هذا سيجبر جسمك على حرق الدهون المخزنة للحصول على الكمية المطلوبة من الطاقة.

وتعد أبرز أنواع الفاكهة المهملة لحرق الدهون الأفوكادو، تحتوي تلك الفاكهة على حمض دهني يسمى حمض الأوليك، وهو مفيد للغاية لصحة الفرد.

وقد وجدت دراسة نشرها موقع بولد سكاى الهندى أن الأفوكادو يحتوي على كمية أكبر من البوتاسيوم ويساعد في محاربة الكوليسترول.

وقد وجد أيضًا أن الأشخاص الذين يدرجون الأفوكادو في نظامهم الغذائي سيكون لديهم دهون أقل في البطن نظرًا لوجود الدهون الجيدة التي تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي لديهم.
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