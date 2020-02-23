الأهلي والزمالك ومعاقبة كهربا وعاشور.. وتبرئة نجلي حسني مبارك.. والسعودية تدمر مخططات الحوثيين.. وكورونا يهدد العالم.. أهم ما جاء بصحف المملكة اليوم

على خلفية أحداث مباراة السوبر..اتحاد الكرة المصري يقرر إيقاف عدد من لاعبي الأهلي والزمالك

القضاء يبرئ نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك

"التحالف": اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقه الحوثيون من الحديدة

مجلس النواب يُطالب بالضغط على إيران للكف عن دعم المتمردين في اليمن

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران

بسبب فيروس كورونا.. باكستان تعلن حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران

«الجافورة».. تغيير خارطة الطاقة في العالم



إطلاق مشروع لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة في آسيا الوسطى بدعم سعودي روسي

ارتفاع ضحايا كورونا في الصين إلى 2442 شخصًا

فيروس كورونا وضربات الحوثيين واستهدافهم لمواقع سعودية، كان أبرز ما سيطر على تغطية صحف المملكة اليوم، الأحد، حيث توسع عدد المصابين بالفيروس القاتل في عددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية، وواصل الحوثيون عملياتهم الانتقامية ضد الرياض في محاولة لتخفيف الضغط من على إيران الممول الأول لهم، هذا علاوة على تناول الصحف لقرارات اتحاد كرة القدم في مصر بعد مباراة الأهلي والزمالك.





وقالت صحيفة "عكاظ"، إن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت في اجتماعها أمس، السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر المصري التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا)، لاعب الأهلي، وإمام عاشور، لاعب الزمالك، وأحمد زاهر، إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.





وقررت اللجنة أيضا - في ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث - إيقاف عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي، لاعبي الأهلي، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، مع تغريم ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، كما قررت اللجنة منع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.





وذكرت "عكاظ" أن خطط السعودية لإنتاج الغاز دخلت مرحلة جديدة مع إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تطوير حقل «الجافورة» لتعزيز مكانة المملكة المتقدمة في صناعة الطاقة العالمية وسعيها لمواكبة التطورات المتسارعة وتوفير إمدادات الغاز اللازمة للمشاريع الصناعية، خصوصًا أن السعودية تريد تعزيز استعداداتها للتحولات المستقبلية المتسارعة في قطاع الطاقة والاستعداد الكامل لمرحلة ما بعد الاعتماد على النفظ.





وقالت الصحيفة إن خبر تطوير حقل «الجافورة» تصدر الإعلام العالمي وسط إشادة واسعة بإعادة تموضع المملكة في صناعة الطاقة العالمية عبر تدشين عصر الغاز بتطوير حقل «الجافورة» باحتياطات تريليونية.





من جانبها اهتمت "الوطن" بالشأن المصري، وقالت: "القضاء المصري برأ نجلي مبارك، حيث قضت محكمة مصرية، ببراءة نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك و6 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ«التلاعب بالبورصة»، بعد 8 سنوات في دوائر التقاضي". وقال مسئول قضائي «أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على علاء وجمال مبارك، وهما مُخلى سبيلهما، وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة، ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم». وأضاف، بأن المحكمة ستقرر في أمر منع المتهمين في القضية من التصرف في أموالهم في جلسة 11 مارس المقبل، فيما شملت البراءة رجل الأعمال المصري البارز حسن هيكل.





من جانب آخر، قالت الصحيفة إن الجوازات السعودية علقت سفر المقيمين إلى إيران، حيث صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بأنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة في المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فإن المديرية العامة للجوازات تؤكد استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران، وأنه بناء على مقتضيات المحافظة على الصحة العامة فقد تقرر تعليق سفر المقيمين إلى إيران، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له التواجد في إيران إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس (أي بعد 14 يوما من خروجه من إيران).





وقالت "الوطن" إن الأمم المتحدة أطلقت مشروعا مشتركا يهدف إلى التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، بتمويل من المملكة وروسيا.





ويسعى المشروع الذي يعمل عليه كل من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعطيل الإمداد غير المشروع لهذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية على الجميع، مفيدة أن المشروع الجديد يتطلع إلى معالجة مجموعة كاملة من العقبات التي تعيق التقدم، ومن خلاله نسعى إلى وضع الأطر القانونية، وتعزيز القدرة على إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وتحسين البيانات ومعالجة فجوات التعاون.





وقالت صحيفة "الرياض"، كبرى الصحف المملكة، إن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قال إن قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم، الأحد 23 فبراير 2020م، محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف البحرية والذي يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.





وأضاف العقيد المالكي أنه تم أيضا اكتشاف وتدمير 3 ألغام بحرية خلال الـ 24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن 150 لغمًا بحريًا قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها.





وبيّن العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الانساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق "ستوكهولم" واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة. وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.





وشنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حملة اعتقالات جديدة طالت مدنيين وموظفين حكوميين في مناطق سيطرتها بالتزامن مع المفاوضات الجارية لتبادل الأسرى.





وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن "الميليشيا الحوثية شنت حملت اعتقالات في مناطق سيطرتها شملت موظفين في الدولة وضباط في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات وكوادر في المؤتمر الشعبي العام، بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدي الحكومة الشرعية والميليشيا لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى في اتفاق السويد". وطالب الإرياني المبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن بتحديد موقف واضح.





كما طالب وفد من مجلس النواب اليمني الحكومة الأمريكية والمنظمات الدولية والمؤسسات الفكرية والبحثية بإدانة جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية وممارسة جميع أنواع الضغط على النظام الإيراني الذي يقوم بدعمها بشكل مستمر من خلال تدريبهم وإمدادهم بالسلاح وتقديم الدعم اللوجيستي. ودعا الوفد الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة.

في واشنطن، قالت "الرياض" إنه ما إن تخلص دونالد ترامب الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية من تهديد محاكمة العزل التي واجهته حتى دخل بقوة لحملته الانتخابية، مراهنًا على ورقة تُفصِل التحسن الأدائي المهم الذي شهده الاقتصاد الأمريكي في عهده مما وصفه بأنه "وفى" بوعده الذي قطعه لتحسين الاقتصاد مشيدًا بالاتفاقات التجارية مع الصين والمكسيك وكندا معلقًا "لقد نجحت استراتيجيتنا".





غرّد ترامب كعادته الجمعة الماضي "وظائف وظائف وظائف"، مشيرًا لتسجيل أكثر من 225 ألف وظيفة جديدة في يناير، وهو ما يتخطى توقعات المحللون الاقتصاديون بـ 164 ألف وظيفة، وهو الأمر الذي ذكره ترامب في خطاب حالة الاتحاد الثلاثاء الماضي بأن "الوظائف في نمو كبير والأجور في ارتفاع".





خلال 2018-2019م وفّر الاقتصاد الأمريكي نحو 193 ألف وظيفة شهريًا وهو ما يعادل 175 ألف وظيفة كمعدل عام، بينما لم يحقق الاقتصاد الأمريكي سوى 225 ألف وظيفة في 2015 و195 ألف وظيفة في 2016، وهو الأمر الذي انعكس على تراجع نسبة البطالة الى أدنى مستوياتها خلال خمسين عامًا بنسبة 3.6٪ مقابل 4.7٪ في ديسمبر 2016.





وأشارت "الرياض" إلى أنه ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات اليوم، المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران. وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إلى أن الزلزال كان على عمق خمسة كيلومترات، وصرحت وزارة الداخلية التركية عن مقتل 7 أشخاص نتيجة الزلزال.





كما أعلنت باكستان حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران وسط مخاوف من انتقال فيروس كورونا إلى أراضيها، بعد تحول إيران إلى بؤرة جديدة للفيروس.





وأوضحت مصادر حكومية باكستانية اليوم أن حكومة إقليم بلوشستان المحاذي لإيران أعلنت حالة الطوارئ في المناطق الحدودية مع إيران، وأرسلت فريق طبي متخصص إلى معبر "تفتان" الحدودي مع إيران لتطبيق الإجراءات اللازمة.





ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن مسئولين بإدارة الصحة في إقليم بلوشستان أن الفريق الطبي سيقوم بمراقبة مئات الأشخاص الذي يمرون من معبر تفتان يوميًا للحد من تسرب هذا الفيروس القاتل إلى البلاد.





وأضافت أن رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان جام كمال قد ناقش الوضع مع رئيس الوزراء عمران خان، وأطلعه على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإقليمية للسيطرة على الفيروس المنتشر في الجانب الإيراني من الحدود المشتركة مع باكستان.





أخيرًا من صحيفة "اليوم" السعودية، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل الصين الليلة الماضية إلى 2442 شخصًا والإصابات المؤكدة إلى 76936 حالةً، وشفاء 22888 شخصًا بعد معالجتهم.





وأشارت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم إلى أنها تلقت بيانات من 31 مقاطعة تؤكد إصابة 76936 حالةً، من بينهم 10968 في حالة صحية حرجة، فيما فارق الحياة 2442 شخصًا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22888 شخصًا بعد شفائهم.





في سياق متصل، سجلت السلطات الصحية بمقاطعة هوبي 96 وفاة جديدة و630 إصابة أخرى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بنهاية 22 فبراير.