برلمانيون: جامعة القاهرة نموذج لمؤسسات العطاء المجتمعي

استطاعت جامعة القاهرة تحقيق إنجازات وقفزات علمية ومجتمعية مهمة حظيت بإشادة مركز المعلومات بمجلس الوزراء وكشف عنها في تقريره حول إنجازاتها في التعامل بحسم ووفق إجراءات قانونية وإدارية مع الشكاوى والمقترحات، لتأتي اليوم شهادة البرلمان ممثلا في عدد من نوابه الذين يرون في جامعة القاهرة وقيادتها ومختلف أجهزتها العلمية والإدارية نموذجًا للمؤسسات العلمية الواعدة القادرة علي العطاء للمجتمع وقضاياه برؤى علمية.





واعتبر نواب البرلمان أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة استطاع أن يقود جامعة القاهرة خلال عامين منذ تولي رئاستها-إلى مصاف العالمية وتحقيق قفزات في التصنيفات الدولية، كما أن قرارات الجامعة بدعم البحث العلمي والنشر الدولي وزيادة مكافآته يتطلب دعم كل مؤسسات الدولة لهذا التوجه الرائد حيث يؤدي إلي زيادة الإنتاج والاستثمارات ويؤكد ريادة الجامعة في توظيف البحث العلمي لخدمة مشروعات الدولة القومية.





وأكد نواب البرلمان أن افتتاح جامعة القاهرة لمقر دائم لصندوق مكافحة الإدمان حدث تاريخي سيكون له آثاره المجتمعية إضافة إلى مركز الدعم النفسي، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ووحدة اكتشاف الموهوبين المتميزين، ومسابقة ريادة الأعمال والابتكار، كل ذلك يصب في تنفيذ خطة واستراتيجية مصر 2030 التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الجديدة دولة عصرية تستحقها مصر.





وكشف عدد كبير من نواب البرلمان عن أن شهادة مجلس الوزراء لجامعة القاهرة في مجال انجاز الشكاوي وحسمها انما يعكس تقديرا خاصًا من جانب الحكومة لقيادة الجامعة ممثلة في الدكتور محمد الخشت وأجهزة الجامعة الأكاديمية والإدارية في التفاعل مع القضايا الجماهيرية، كما أن دور الجامعة في مساندة أجهزة الدولة، ودعم مشروعاتها القومية له حضور شديد الوضوح في مجال خدمة المجتمع، والتواصل مع كل الأجهزة وفئات الشعب المختلفة، ولعل أبرز مثال علي ذلك تلك القوافل الطبية والخدمية التي تنفذها جامعة القاهرة في محيطها، وعدد من المناطق النائية كحلايب وشلاتين، واستعدادها التام وفق منظومة علمية وطبية للتعامل مع " فيروس كورونا " ووضع كل إمكانات الجامعة للتعاون مع كل مؤسسات الدولة لحماية أبناء المجتمع بكل أطيافه، ووقايته من أية مخاطر.





وقد رصد عدد كبير من نواب البرلمان ما حققته جامعة القاهرة من إنجازات وما اتخذته من إجراءات منذ تولي د. محمد عثمان الخشت رئاسة الجامعة حيث أشاد النائب حسين أبو جاد بنجاح جامعة القاهرة لأول مرة فى تاريخ الجامعات المصرية في القفز 100 مركز والتواجد بين أفضل 301 إلى 400 جامعة على مستوى العالم في التصنيف الصيني العام "شنغهاى" لعام 2019، وتحقيقها معدل تطور في عام واحد بلغ نسبة 20% عن الأعوام السابقة والتي تواجدت فيها الجامعة ضمن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم.





كما أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار رئيس الجامعة، بصرف مكافأة 150 ألف جنيهًا للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي science أو Nature، وقال إن هذا القرار يتطلب وقفة من جميع مؤسسات الدولة، خاصة الجامعات ومراكز البحوث للاهتمام بقضايا البحث العلمي، الذي سيكون له مردود إيجابي كبير على زيادة الإنتاج والاستثمار والاستفادة من الأبحاث العلمية المتميزة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والاستثمارية وغيرها.





ووصف المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، افتتاح أول مقر دائم لصندوق مكافحة الإدمان بالجامعات المصرية داخل جامعة القاهرة، بأنه حدث تاريخي ستكون له آثاره الإيجابية الكبيرة لمواجهة الإدمان وتعاطى المخدرات مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به جامعة القاهرة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والذي نجح في قيادة الجامعة والوصول بها إلى العالمية بعد المراكز المتقدمة التي حققتها واحتلت بها مكانة تعليمية مرموقة.





وأثنى النائب محمد المسعود، بمبادرة الجامعة لإطلاق مشروع “مصر خضراء” لزراعة مليون شجرة مثمرة خلال أربع سنوات، وقال إن المبادرة تسهم في التنمية المستدامة وأن القطاع الزراعي المصري يمثل أحد أهم الدعائم الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وأن التعاون يشمل خلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.





كما ثمن النائب حسين أبو جاد، قرار تشكيل وحدة لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمتميزين، سواء من طلاب المدارس أو الجامعات، إضافة إلى الاهتمام بالأيتام وعمل برامج خاصة تتفق مع قدرات الطلاب الموهوبين في كل التخصصات.





ووجه النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لإطلاقه مسابقة "ريادة الأعمال" لطلاب الجامعة لتقديم مشروعاتهم الريادية في مختلف المجالات، حيث يوظف الطلاب مشروعاتهم في ضوء دراستهم لمقرر ريادة الأعمال الذي أقرته جامعة القاهرة هذا العام على طلابها، وقال إنه لابد من دعم الأنشطة الخاصة بريادة الأعمال والابتكار والعمل على إنجاحها مما يساعد الشباب والخريجين الجدد على الاتجاه للعمل الحر والمشروعات الصغيرة دون انتظار الوظيفة.





وأكد النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بالبرلمان، على أهمية رفع حالة الوعي لدى المجتمع بمخاطر الانتحار وأسبابه وآليات الوقاية منه والحد من الوفيات الناجمة عنه أمر مهم للغاية، مشيدًا بمبادرة رئيس جامعة القاهرة بإنشاء مركز للدعم النفسي وإعادة بناء الذات، يستهدف طلاب الجامعة والشباب في مصر تزامنًا مع زيادة حالات الانتحار في مصر.





من جانبه وجه النائب محمد هاني الحناوي، التحية والتقدير والتهنئة للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ولجميع القيادات والعاملين، بعد تأكيد تقرير رئاسة مجلس الوزراء حول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر ديسمبر 2019 بتحقيق جامعة القاهرة نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى الموجهة لها من خلال استقبال الشكاوى والطلبات والالتماسات المُقدمة وفحصها والتفاعل معها، وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى وتوجيهها للجهات والإدارات المختصة، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها والتحقيق فيها.





كما وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، التحية للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وجميع القيادات وعمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على مواكبتهم لجميع القضايا داخل المجتمع المصري ومساندة جهود الدولة في مسيرة التنمية ومواجهة المشكلات والتفاعل مع القضايا الجماهيرية لخدمة المجتمع، مشيدًا بالخطة التي وضعتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، واتخاذ الإجراءات الوقائية وتعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه إضافة إلى تشكيل لجنة عليا لمواجهة فيروس كورونا.





وأشاد عدد من النواب على رأسهم النائب حسين أبو جاد، والمهندس أمين مسعود، بسياسات جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت في خدمة المناطق والمجتمعات المحيطة بها لمواجهة وحل مشكلاتها، وحيا "أبو جاد" قيام جامعة القاهرة بتنظيم قافلة طبية شاملة لقرية كفر حكيم بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومن جانبه أشاد المهندس أمين مسعود بالقافلة الطبية الشاملة لحلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر والتي أطلقتها الجامعة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري، وثمن "مسعود" حرص الدكتور محمد عثمان الخشت على إطلاق قوافل طبية في المناطق الأكثر احتياجا بمحافظة الجيزة وأن القوافل الطبية والخدمية التي تنظمها الجامعة لمختلف المحافظات والمدن والقرى الأكثر احتياجا تأتي انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى.





كما أثني النائب محمد عباسي على القافلة الطبية التي أطلقتها كلية طب قصر العيني إلى مدينة النوبة بمحافظة أسوان وتوقيع الكشف الطبي على 4آلاف و650 حالة وعلاجهم بالمجان وتحويل الحالات الحرجة لمستشفى قصر العيني، وطالب جميع الجامعات الحكومية والخاصة باتخاذ جامعة القاهرة كمثل وقدوة في الاهتمام بمثل هذه الملفات الإنسانية.





وفي سياق متصل، أشاد النائب لطفي شحاتة عضو لجنة التعليم بمجلس النواب بتكريم مؤسسة تصنيف الجامعات العالمي QS لأفضل 800 جامعة في العالم لجامعة القاهرة لتصدرها الجامعات المصرية ضمن التصنيف الدولي خلال الأعوام الماضية خلال مؤتمر " ايديوجيت"، وهو ما يعكس النجاحات المتوالية والعالمية التي حققها العالم الكبير والمستنير الدكتور محمد الخشت بفضل إدارته الناجحة لجامعة القاهرة العريقة التي احتلت مكانة عالمية مرموقة على مستوي منطقة الشرق الأوسط وافريقيا كما تفوقت على جامعات أوروبية وأمريكية.



