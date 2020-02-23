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رياضة

ريال مدريد يكشف حجم إصابة هازارد

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:39 م
هازارد
هازارد
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إسراء أشرف
كشف نادي ريال مدريد الإسباني، حجم الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق، البلجيكي إيدين هازارد، خلال مشاركته مع فريقه ضد ليفانتي بالدوري الإسباني.

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: "بعد الاختبارات الطبية، التي خضع لها لاعبنا إيدين هازارد، من قبل عيادة ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بشق في الشظية اليمنى البعيدة، في انتظار التطورات".

وتعرض هازارد لإصابة قوية، بعد تدخل عنيف من خورخي ميرامون لاعب ليفانتي، وفشل في استكمال اللقاء، مما دفع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لتبديله، ويحل مكانه فينيسيوس جونيور.

وكان هازارد يسابق الزمن، من أجل تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن المشاركة مع ريال مدريد، طوال الفترة الماضية، للحاق بمواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، وبرشلونة في الكلاسيكو.

وخسر ريال مدريد أمام ليفانتي بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما ليلة أمس، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، ليتجمد رصيده عند النقطة 53، خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطتين.
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