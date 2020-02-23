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اقتصاد

البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:25 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيا، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.126 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 15612 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5090 نقطة.
  
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1361 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 629 نقطة.
 

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