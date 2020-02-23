وفد مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية والمنظمات الحقوقية يتفقدون أوضاع سجن المرج

استقبل قطاع السجون وفدًا ضم عددًا من مراسلى القنوات والوكالات الأجنبية من بينها (الأسوشيتد برس – قناة العربية – قناة الغد العربى) بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، إضافة إلى مسئولى عدد من منظمات حقوق الإنسان (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – مؤسسة المحروسة للتنمية – المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية لحقوق الإنسان– المنظمة العربية لحقوق الإنسان – جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان – المنظمة العربية المصرية الدولية لحقوق الإنسان – المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية – المجلس الدولى لحقوق الإنسان)، حيث قاموا بزيارة (سجن المرج).









وقام الوفد بتفقد عدد من مرافق السجن (فصول محو الأمية– المكتبة – دروس الوعظ الدينى الإسلامى والمسيحى – المطبخ – ورشة أعمال النجارة – معرض المنتجات الزخرفية – المنتجات الغذائية) .





والتقوا عددا من النزلاء واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة (علاجية – تعليمية – دراسية – ثقافية – دينية) التى يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.





كما قاموا بتفقد مستشفى السجن وما تتضمنه من عيادات طبية وصيدليات.. إلى جانب الخدمات الإجتماعية والكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية..كما تناولوا الحديث مع عددٍٍ من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم ، وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.