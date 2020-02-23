AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفاصيل جديدة فى حيثيات إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم بعد أحداث السوبر

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:24 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
Advertisements
يسرى غازى
أعلنت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة برئاسة سيد البندارى عن عقوبات مباراة السوبر المصري بعد الاجتماع الذي انعقد يوم السبت فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم  بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الاطلاع على تقرير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

 إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

 إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

 إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

 تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه. منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة عن عقوبة كهربا وقال إن تقرير الحكم النرويجي أودفار أدان كهربا وأوضح أن اللاعب حاول التعدي على الحكم النرويجي بعد إشهاره البطاقة الحمراء بعد انتهاء اللقاء على خلفية تعديه على عبدالله جمعة.

ولفت إلى أن تقرير الحكم النرويجي والكاميرات التى تم الإطلاع عليها من جانب المستشار سيد البندارى أوضحت أن كهربا قام بالاعتداء على 4 لاعبين منهم عبدالله جمعة وإدارى الزمالك أحمد زاهر فضلا عن محاولته التعدي على حكم لقاء السوبر المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إذا لم تستح فافعل ما شئت.. تعليق ناري من وائل جمعة على قرارات لجنة الانضباط حول أحداث مباراة السوبر

مفاجأة.. قرارات لجنة الانضباط بسبب لقاء القمة ليست نهائية

أول رد من مرتضى منصور على قرار منعه من حضور المباريات.. فيديو

اجتماع طارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات كهربا

ننشر سبب عقوبة شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات وكهربا لنهاية الموسم

عقوبات لجنة الانضباط لا يجوز الاستئناف عليها إلا لـ 3 لاعبين .. اعرف اللائحة

ترشيحاتنا

تجمع بين الأناقة والاحتشام.. 10 إطلالات لـ حنان مطاوع فى عيد ميلادها

اتحاد الكرة يحسم مصير موعد القمة بين الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يكشف سبب تخفيف عقوبة شيكابالا

شاهد.. لحظة إنقاذ حسين الجسمي لـ أحلام من السقوط

غرام وانتقام.. المؤبد لزوجة وعشيقها قتلا الزوج من أجل المتعة الحرام بالشرقية.. تفاصيل

شيفروليه أوبترا ورينو لوجان وسيتروين في مزاد 26 فبراير .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور نجوم الفن والرياضة.. عمرو دياب يتألق في حفل البروج مصر.. صور

30 ألف جنيه تخفيض أسعار سوبارو subaru في مصر.. صور

تجمع بين الأناقة والاحتشام.. 10 إطلالات لـ حنان مطاوع فى عيد ميلادها