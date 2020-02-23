استقالة عضوى مجلس إدارة النادي المصري لهذا السبب

تقدم الثنائي عدنان حلبية وأحمد شملة، عضوي مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، استقالتهم من مجلس الإدارة اعتراضا على قرار اتحاد الكرة بشأن مواجهة نهضة البركان.





وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب رسمي إلى إدارة المصري يفيد بحضور ١٠٠٠ مشجع لمواجهة نهضة البركان التي ستقام يوم ١ مارس في ذهاب دور ال٨ بالكونفدرالية.





واعترض الثنائي على قرار اتحاد الكرة خاصة وان الفريق يحتاج لجماهيره لمؤازرة الفريق خلال الفترة المقبلة.





وطالب مسئولو المصري التساوي بفريقي الأهلي والزمالك والذي سيحضر مواجهتهم الأفريقية ٣٠ ألف مشجع.



