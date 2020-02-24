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ديني

سؤال غريب عن البط يثير دهشة دار الإفتاء.. تعرف عليه

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:00 ص
سؤال غريب عن البط
سؤال غريب عن البط يثير دهشة دار الإفتاء.. تعرف عليه
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يارا زكريا

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « فيسبوك»، تقول صاحبته: « ذبحت بطة، ومشيت بعد ذبحها؛ فهل أكلها حرام؟».

وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يحرم أكلها طالما أنك قطعت جميع العروق.


وأضاف أمين الفتوى أن تحركها بالمشي بعد الذبح لا بأس فيه؛ لأنها تخرج ما في جسدها من دماء.


طريقة ذبح الطيور

وفي سياق متصل، أوضح لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الأكمل في ذبح الطيور قطع الأوداج الأربعة، وهي الحلقوم الذي هو مجرى النفس، والمريء الذي هو مجرى الطعام والشراب والودجان وهما العرقان في صفحتي العنق يجري فيهما الدم.


 وبينت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «طير ذبح حلقومه ونصف مريئه فهل يحل أكله أم يشترط قطع المريء كاملا؟»، أن العلماء اختلفوا بعد ذلك في المجزئ في الذبح، فذهب أبو حنيفة إلى أن الذبح يحصل بقطع ثلاث منها بدون تعيين، وذهب المالكية إلى أن الإجزاء يحصل بقطع كل الحلقوم مع الودجين.


وتابعت: وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الذبح يجزئ بقطع الحلقوم والمريء وعلى هذا فيجوز أكل الذبيحة إن ذبح الحلقوم ونصف المريء إن أضيف إليه الودجان.


هل يجوز الذبح بنية دفع السوء؟

من جانبه، تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، و عضو هيئة كبار العلماء، سؤال من سائل يقول: "هل يجوز الذبح بنية دفع السوء؟".


وأكد "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية والمذاعة عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" أنه يجوز للإنسان أن يذبح لدفع السوء.

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