44 انتصارا مقابل 26 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بالأرقام رغم ارتفاع معنويات الأبيض بعد السوبر

بعد حسم الزمالك للقب السوبر المصري بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح، يلتقي غدًا الاثنين قطبا الكرة المصرية في "قمة الدوري" بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.





يدخل الأهلي مباراته أمام الزمالك معتليًا قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة جمعها بعد الفوز في 15 جولة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة جمعها بعد خوض 15 جولة حقق الفوز في 9 مباريات- تعادل في 4 وخسر في اثنتين.





ولكن معنويات الزمالك مرتفعة للغاية عن الأهلي وبشكل ملحوظ؛ الزمالك حقق بطولتين في اقل من اسبوع واحد هما السوبر الإفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي، والسوبر المصري بعد الفوز على الأهلي المنافس في مباراة الغد.





و يرغب الأهلي في التفوق على الزمالك للاستمرار في سلسلة الانتصارات التي بدأها مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذي تمكن من الفوز في 15 مباراة متتالية في الدوري.





وبعيدًا عن الأجواء المشحونة التي شهدتها المباراة بين الفريقين، والعقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط سواء الإيقافات أو الغرامات المالية، فإن الأهلي والزمالك دائمًا ما يوجد بينهما تنافس فنيًا ولا يوجد طعم ولا معنى للدوري المصري بدون هذه المنافسة القوية التي طالما اعتدنا عليها.



