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فن

بعد ظهوره بالقناة الأولى.. محمد رمضان على التلفزيون السعودي

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:59 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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نبيل العدوى
يحل النجم محمد رمضان مساء اليوم ضيفا على التلفزيون السعودى فى برنامج #كاربول_كاريوكي، وذلك عقب ظهوره أمس على القناة الأولى المصرية فى برنامج التاسعة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى. 

وحرص محمد رمضان على نشر فيديو عبر صفحته على موقع فيسبوك من كواليس ظهوره على التليفزيون المصرى، واستعرض رمضان خلال الفيديو تهافت عدد كبير من العاملين بـ ماسبيرو على التقاط صور تذكارية معه، بخلاف عدد من أفراد الأمن المنوط بهم تأمين المبنى.


وفيما يلي أبرز تصريحاته من الحلقة:

- المقاطعة اللي أعرفها هي مقاطعة البضائع واللي إحنا برضه في الآخر مبنعرفش نعملها. 

- حملة المقاطعة موجهة، وكل من يدعو إلى المقاطعة نقطة في بحر جمهورى.

- الحكم قاس على الطيار، والفيديو اللي أنا نشرته لم أقصد به الإساءة إلى الطيار.

- كان يوم ما يعلم بيه إلا ربنا يوم ما دخلت الكابينة بتاعت الطيار.

- لو الطيار يقبل إني أتكفل بمرتبه كاملا حتى تنتهي المشكلة.. أنا مش عايز أحس أنه تضرر بسببي بنسبة 100%.

أنا مستغرب الدعوى اللي رفعها الكابتن أبو اليسر أنه عايز 25 مليون جنيه، ولم يقدم طعنا في وزارة الطيران للعودة للعمل. 

- قلت  لـ الكابتن أبو اليسر خلي السوشيال ميديا تديك الفلوس.. أنا فلوسي تحت جزمة أي محتاج ولكن بالحب.

- أنا الأعلى أجرا في الوطن العربي، وعندي 5 أغان معدية الـ 100 مليون.
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