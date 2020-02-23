بعد ظهوره بالقناة الأولى.. محمد رمضان على التلفزيون السعودي

كاربول_كاريوكي، وذلك عقب ظهوره أمس على القناة الأولى المصرية فى برنامج التاسعة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى.

وفيما يلي أبرز تصريحاته من الحلقة:





- المقاطعة اللي أعرفها هي مقاطعة البضائع واللي إحنا برضه في الآخر مبنعرفش نعملها.





- حملة المقاطعة موجهة، وكل من يدعو إلى المقاطعة نقطة في بحر جمهورى.





- الحكم قاس على الطيار، والفيديو اللي أنا نشرته لم أقصد به الإساءة إلى الطيار.





- كان يوم ما يعلم بيه إلا ربنا يوم ما دخلت الكابينة بتاعت الطيار.





- لو الطيار يقبل إني أتكفل بمرتبه كاملا حتى تنتهي المشكلة.. أنا مش عايز أحس أنه تضرر بسببي بنسبة 100%.





- أنا مستغرب الدعوى اللي رفعها الكابتن أبو اليسر أنه عايز 25 مليون جنيه، ولم يقدم طعنا في وزارة الطيران للعودة للعمل.





- قلت لـ الكابتن أبو اليسر خلي السوشيال ميديا تديك الفلوس.. أنا فلوسي تحت جزمة أي محتاج ولكن بالحب.





- أنا الأعلى أجرا في الوطن العربي، وعندي 5 أغان معدية الـ 100 مليون.