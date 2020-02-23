قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يعزز صدارته في الدوري التونسي بالفوز على حمام الأنف

فاز فريق الترجي الرياضي اليوم، الأحد ، على مضيفه حمام الأنف، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري التونسي.





سجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب محمد علي الصغير في الدقيقة 29 من ضربة جزاء، ليرتفع عدد انتصارات نادي الترجي للانتصار الرابع عشر في الدوري هذا الموسم.





وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي الترجي للنقطة 44 في صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي، بينما توقف رصيد نادي حمام الأنف عند 13 نقطة في المركز العاشر.





ويلاقي نادي الترجي، نظيره نادي الزمالك، في ذهاب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة القادم الموافق 28 فبراير.