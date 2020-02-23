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فن

أخبار الفن.. أشرف زكي يقاضي شقيق هيثم أحمد زكي.. عمرو سعد يعود لزوجته بعد الانفصال

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:49 م
هيثم أحمد زكى
هيثم أحمد زكى
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

أكد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية أنه سوف يقاضى شقيق الفنان هيثم أحمد زكى من والدته، بعدما قام الأخير ببيع شقة كان يملكها الفنان الراحل عن والده.

عاد الفنان عمرو سعد لزوجته بعد انفصال دام عدة أشهر، وذلك خلال حفل صغير أعده كـ مفاجأة لأولاده في حضور الأهل والأصدقاء، وأكد نجلهما رابي عودتهما رسميًا وأن ما حدث بينهما كان مجرد خلاف وانتهى.

يحل النجم محمد رمضان مساء اليوم ضيفا على التلفزيون السعودى فى برنامج #كاربول_كاريوكي، وذلك عقب ظهوره أمس على القناة الأولى المصرية فى برنامج التاسعة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى. 

أبدى الفنان أحمد فهمى، حزنه الشديد لرحيل صديقه عمرو فهمى سكرتير عام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السابق، بعد صراع مع مرض السرطان.

شهدت ثاني حلقات مرحلة "المواجهة" من برنامج "the Voice Kids" بموسمه الثالث على "MBC مصر"، مواجهات نارية أفضَتْ إلى قرارات حاسمة وصعبة على النجوم- المدرِّبين بهدف اختيار الأفضل بين المشتركين الصغار الذين خاضوا جولات غنائية ثلاثية على الحلبة.

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