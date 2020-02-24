إطلالة عفوية.. كارمن سليمان في صورة سيلفي من المنزل

نشرت المطربة كارمن سليمان ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





وأطلت كارمن سليمان ، في صورة سيلفي بملابس المنزل حيث ظهر منها سويت شيرت بجاما باللون الرمادي .





ومن الناحية الجمالية أعتمدت كارمن سليمان على الماكياج بالألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمرا للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.





وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تتناسب مع إطلالتها الأنيقة.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، لأكمال إطلالتها العفوية البسيطة.



