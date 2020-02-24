أول سيدة سعودية تبلغ قمة جبل في المملكة.. فيديو

تمكنت سيدة سعودية من إحراز هدف جديد في رياضة تسلق الجبال لأول مرة، لتكن هي السيدة الاولى في السعودية التي تقدم على تلك الخطوة، ليس لأمر تتباهي به ولكن لهدف ما.





استطاعت المهندسة السعودية "نادية جوجري" أن تلحق بمجموعة من محترفي تسلق الجبال وتمكنت من صعود جبال الشفا بالطائف حتى بلغت قمته على ارتفاع 32 متر، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.





وقامت المهندسة بتلك الخطوة بهدف تنظيف البيئة وتشجيع الشباب على ممارسة رياضة التسلق في جبال المملكة بطبيعتها الجبلية، وتحديدًا منطقة الطائف.





وكان الاتحاد السعودي المعني برياضة الهايكنج والتسلق قد أقدم على تطوير الجبل وتوفير 28 مسارا به، لتشيجع رياضة التسلق.