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منوعات

الجوافة السامة مذاق لذيذ نهايته الموت.. تفاصيل أخطر شجرة في العالم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:06 ص
الجوافة السامة
الجوافة السامة
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نهى حمدي
رائحة نفاذة تجمع ما بين جوز الهند والمانجو وهيئة التفاح الأخضر ولكن المذاق أشبه باالموت، تلك هي مواصفات ثمرة فاكهة وجدت على شاطئ جزيرة "توباجو" الكاريبية، لتكثر حولها الشكوك والدراسات. 

كانت أخصائية أشعة تدعى "نيكولا ستريكلاند" ففي زيارة لها للجزيرة الكاريبية، وفي أثناء ذلك قامت بقضم الثمرة التي كانت تغرق الشاطيء ويطلق عليها "تفاحة الشاطئ" أو "الجوافة السامة".

وبمجرد قضمها شعرت "نيكولا" بمذاق لذيذ لكن تبدد كل هذا بعد ثواني، فإذا الطعم يصبح حار  جدًا ولحقه حرقة شديدة وضيق في الحلق، حتى إنها لم تتمكن من بلعها، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم". 

تتعدد الأسماء التي تطلق على هذه الثمرة فقد تعرف أيضًا في سجلات جينيس العالمية بأنها"شجرة الموت"، والتي صنفتها بأنها أشد الأشجار خطورة في العالم، كما أشار معهد فلوريدا للعلوم الغذائية  بان الشجرة بأكملها سامة للغاية، وتناول ثمارها يؤدي للوفاة. 

الجدير بالذكر أن تلك الأشجار تكثر في الأجزاء المداية من جنوب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، ومنطقة الكاريبي وبعض المناطق في شمال أمريكا الجنوبية.
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