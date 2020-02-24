نوم على شوك وحرمان من الطعام.. أب وأم يتلذذان بتعذيب طفلهما.. صور

تعذيب وعقاب شديد على أفعال لم تذكر كانت تلك هي العيشة التي حياها طفل بين يدي أم تخلت عن أمومتها بمساعدة الأب واتجهت لتعذيب طفلها بطريقة وحشية تبعد عن الإنسانية تمامًا.





فقد كانت الأم والأب يجبران الطفل على الركوع على محاصيل الحنطة السوداء وهي حبوب تشبه الحصى المدبب، لمدة تسع ساعات في كل مرة كجزء من عقوبة قاسية، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





نفذ والد الصبي "سيرغي كازاكوف" البالغ من العمر 35 عامًا ، وأمه" ألينا يوماشيفا" البالغة من العمر 27 عامًا ، العقاب المؤلم على ابنهما لمدة 10 أيام على التوالي ، ليس هذا فحسب بل قاموا بحرمانه من الطعام لمدة 4 أيام، ولم يكن هذا العذاب بسبب أخطاء شنيعة للطفل ولكن لإرضاء ميول الوالدين في التعذيب، وفقًا لمحكمة في أومسك ، روسيا.





وقد تسبب ذلك في نمو تلك المحاصيل من ركبة الطفل، ووصفت ممرضة إصابات الصبي بأنها خطيرة ومروعة وقالت: "يجب على الأم أن تطلب من ابنها أن يغفر لها حتى نهاية حياتها".





وكان الطفل قد انتهى من تعذيبه عندما فرّ من منزل العائلة وطلب من أحد الجيران المساعدة، موضحًا لهم جروحه الغائرة والشديدة، مما اضطرهم لاستدعاء الطبيب الذي أوضح أنه يجب إزالة المحصول الذي ينمو بركبيته جراحيًا تحت التخدير العام في مستشفى أومسك.





وألقي القبضض على الام والأب ويواجهون السجن 4 سنوات ونصف، بتهمة تعذيب الطفل بطريقة وحشية.