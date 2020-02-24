AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نوم على شوك وحرمان من الطعام.. أب وأم يتلذذان بتعذيب طفلهما.. صور

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:37 ص
ركبتي الطفل
ركبتي الطفل
Advertisements
نهى حمدي
تعذيب وعقاب شديد على أفعال لم تذكر كانت تلك هي العيشة التي حياها طفل بين يدي أم تخلت عن أمومتها بمساعدة الأب واتجهت لتعذيب طفلها بطريقة وحشية تبعد عن الإنسانية تمامًا. 

فقد كانت الأم والأب يجبران الطفل على الركوع على محاصيل الحنطة السوداء وهي حبوب تشبه الحصى المدبب، لمدة تسع ساعات في كل مرة كجزء من عقوبة قاسية، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

نفذ والد الصبي "سيرغي كازاكوف" البالغ من العمر 35 عامًا ، وأمه" ألينا يوماشيفا" البالغة من العمر 27 عامًا ، العقاب المؤلم على ابنهما لمدة 10 أيام على التوالي ، ليس هذا فحسب بل قاموا بحرمانه من الطعام لمدة 4 أيام، ولم يكن هذا العذاب بسبب أخطاء شنيعة للطفل ولكن لإرضاء ميول الوالدين في التعذيب، وفقًا لمحكمة في أومسك ، روسيا.

وقد تسبب ذلك في نمو تلك المحاصيل من ركبة الطفل، ووصفت ممرضة إصابات الصبي بأنها خطيرة ومروعة وقالت: "يجب على الأم أن تطلب من ابنها أن يغفر لها حتى نهاية حياتها". 

وكان الطفل قد انتهى من تعذيبه عندما فرّ من منزل العائلة وطلب من أحد الجيران المساعدة، موضحًا لهم جروحه الغائرة والشديدة، مما  اضطرهم لاستدعاء الطبيب الذي أوضح أنه يجب إزالة المحصول الذي ينمو بركبيته جراحيًا تحت التخدير العام في مستشفى أومسك.

وألقي القبضض على الام والأب  ويواجهون السجن 4 سنوات ونصف، بتهمة تعذيب الطفل بطريقة وحشية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تماثلت للشفاء.. رحلة شروق من التعذيب إلى دار الأيتام في كفر الشيخ| صور

حقنته بالفضلات.. أم تقتل ابنها المصاب بالسرطان بمنتهى القسوة

لص بلا رحمة كاد يتسبب في وفاة طفل عمره 10 أعوام بعد سرقة دوائه.. تفاصيل

بسبب الولادة القيصرية.. طبيب يشوه وجه طفل أثناء الولادة.. صور

جريمة لا تغتفر.. أب وأم يجوعان طفلهما حتى الموت.. صور

عيل حرامي وفضحني.. أب يعذب ابنه ساعتين حتى الموت في الجيزة

ترشيحاتنا

حسام البدري يتجاهل عقوبة الجبلاية ويستدعي كهربا لمعسكر مارس

نوم على شوك وحرمان من الطعام.. أب وأم يتلذذان بتعذيب طفلهما.. صور

بعد وقف "مصر اليوم".. توفيق عكاشة يظهر لـ جمهوره بالجلباب فى برنامج جديد

مشادة على الهواء بين وائل الإبراشي و محامي شقيق هيثم أحمد زكي.. فيديو

يا راجل عيب.. رامي رضوان يعلق على تغريدة شيكابالا بعد قرار اتحاد كرة القدم المصري

صاحب مطعم شهير يهدد الفنان محمد رمضان لهذا السبب.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين

نيسان تحتل أقوى المراكز في سباقات Formula E بفريقها e.dams