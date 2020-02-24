الكرة المصرية في الانعاش.. أحمد حسن يكشف مفاجأة عن تقرير حكم السوبر والمراقب

انتقد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، منظومة الكرة المصرية بعد أحداث لقاء السوبر المصري الأخير بين ناديي الأهلي والزمالك ، والتي أقيمت في أبوظبي بالإمارات.
وقال أحمد حسن في لقاء خاص لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الكرة المصرية سمك لبن تمر هندي وفي الانعاش منذ 8 سنوات ، مشيرا إلى أن كرة القدم في جميع أنحاء العالم تتقدم ونحن نتأخر ، لماذا كل هذه الأحداث والـزمات، فالكرة المصرية أصبحت تدار بالفهلوة والشو الإعلامي.
وفجر عميد لاعبي العالم، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أحداث لقاء السوبر المصري
، بأن حكم السوبر لم يكتب تقريرا ومراقب المباراة جمال الغندور لم يتواجد في أبو ظبي.
يذكر أن الساحة الرياضية المصرية اشتعلت بأزمة جديدة عقب انتهاء مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك في دولة الإمارات العربية المتحدة ، باشتباك اللاعبين واستفزاز الجماهير وارتكاب فعل فاضح من شيكابالا.
وأصدرت لجنة الانضباط
عقوبات صارمة على بعض اللاعبين بشأن أحداث السوبر المصري والتي جاءت كالتالي :-
قررت لجنة الانضباط توقيع عقوبات على كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك بإيقافهم حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.
كما قررت إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، تغريم كل من ناديي الأهلي
والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك
بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري "في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني".
وجاء رد الأهلي أيضًا ضد عمرو الجنايني في بيان رسمي
إن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لم يعتمد اللوائح والقوانين في اتخاذ قراراته ضد اللاعبين. وشرح بشكل واف أن الجنايني لم يكن صائبا في العديد من قراراته، وأعلن شكوى اتحاد الكرة واللجنة الخماسية للاتحاد الدولي لكرة القدم.
ومن المقرر أن ينتظر الزمالك
مواجهة قوية بينه وبين منافسه الاهلي، في مباراة القمة 120 من الدوري الممتاز
، اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة على ملعب استاد القاهرة الدولي.