الكرة المصرية في الانعاش.. أحمد حسن يكشف مفاجأة عن تقرير حكم السوبر والمراقب

الزمالك ، والتي أقيمت في أبوظبي بالإمارات. انتقد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، منظومة الكرة المصرية بعد أحداث لقاء السوبر المصري الأخير بين ناديي الأهلي





وقال أحمد حسن في لقاء خاص لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الكرة المصرية سمك لبن تمر هندي وفي الانعاش منذ 8 سنوات ، مشيرا إلى أن كرة القدم في جميع أنحاء العالم تتقدم ونحن نتأخر ، لماذا كل هذه الأحداث والـزمات، فالكرة المصرية أصبحت تدار بالفهلوة والشو الإعلامي.





وفجر عميد لاعبي العالم، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أحداث لقاء السوبر المصري حكم السوبر لم يكتب تقريرا ومراقب المباراة جمال الغندور لم يتواجد في أبو ظبي. ، بأن

يذكر أن الساحة الرياضية المصرية اشتعلت بأزمة جديدة عقب انتهاء مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك في دولة الإمارات العربية المتحدة ، باشتباك اللاعبين واستفزاز الجماهير وارتكاب فعل فاضح من شيكابالا.