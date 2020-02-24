سفير الصين في روسيا يعلن تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا"

أعلن سفير الصين لدى روسيا تشانج هان هوي، اليوم الاثنين، أن خبراء صينيين طوروا لقاحًا يُعتبر بشكل أولي فعالًا ضد فيروس "كورونا" المستجد.





ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن السفير الصيني قوله: "طورت الصين لقاحًا يُظهر المناعة لكن هذا بشكل أولي، وهناك حاجة لمزيد من الفحص والتطوير".





وأضاف السفير أن "الأطباء استخدموا بنجاح الأدوية الصينية التي لا تُحدث مضاعفات بعد الاستخدام، وثبتت أيضًا فعالية الدواء السوفيتي الذي يُستخدم في مكافحة الملاريا".





ووفقًا للدبلوماسي الصيني، يُصاب مئات الآلاف من الأشخاص في الصين بفيروس "كورونا" كل يوم، ويتعافى حوالي ألفين، وقد انخفض معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس، وأصبح اليوم أقل بـ3% في مقاطعة هوبي حيث بدأ انتشار المرض، وبـ0.55% في المقاطعات الأخرى.



