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رياضة

عرش جمال الغندور يهتز فى الجبلاية .. اتجاه قوى لـ إقالته

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:58 م
الجناينى وجمال الغندور
الجناينى وجمال الغندور
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى
يدرس اتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجناينى الإطاحة بـ جمال الغندور رئيس لجنة الحكام من منصبه خلال الفترة المقبلة .

وتسود حالة كبيرة من الغضب العارم ضده الآن من قبل عدد من اللجنة الخماسية التى تدير الجبلاية فى الوقت الحالى نتيجة المستويات السيئة للتحكيم فى الفترة الأخيرة وظهور العديد من الأزمات والمشاكل مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار ووجود خلافات دائمة داخل لجنة قضاة الملاعب .

ويفكر أعضاء اللجنة الخماسية بقوة فى الإطاحة بجمال الغندور خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل مطالبه المستمرة بالسفر إلى الخارج للتحليل فى إحدى القنوات الخليجية ، وعدم تفرعه التام لإدارة لجنة الحكام .

وخلال الساعات القليلة الماضية ظهرت أزمة كبيرة  ضد جمال الغندور داخل اتحاد الكرة بعد امتناعه عن حضور مباراة السوبر كمراقب للحكام وهو ما آثار حالة كبيرة من الغضب ضده وبدأ التفكير بقوة فى الإطاحة به .
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