عمرو دياب يتصدر يوتيوب بـ سهران .. هيعيش يفتكرنى الأعلى استماعا و ياروقانك الأقل

الذى يعد الألبوم رقم 35 فى مسيرته الفنية،

حقق

عمرو دياب نجاحا جماهيريا كبيرا وحصد ملايين المشاهدات.









هيعيش يفتكرنى

حصدت أغنية " هيعيش يفتكرنى " اكبر نسبة مشاهدة من بين أغاني الألبوم وتخطت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة.

هيعيش يفتكرنى من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى و توزيع نادر حمدى.





زى مانتى - مكانك فى قلبى

وحظيت اغنيتى زى مانتى و مكانك فى قلبى بالمرتبة الثانية بتحقيق نفس نسبة المشاهدة التي وصلت إلى مليون و 400 ألف مشاهدة





اغنية زى مانتى من كلمات وألحان عزيز الشافعى و توزيع نادر حمدى ، بينما اغنية مكانك فى قلبى من كلمات تامر حسين وألحان شريف بدر وتوزيع طارق مدكور









روح

و حققت اغنية "روح" مليون و 300 ألف مشاهدة، والأغنية من كلمات والحان احمد زغلول و توزيع اسامة الهندى









حلوة البدايات

كما حققت أغنية حلوة البدايات مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، الحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي









سهران

حققت أغنية سهران التى تحمل اسم الألبوم 900 ألف مشاهدة والأغنية من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعى، توزيع طارق مدكور









بالضحكة دى

وحققت أغنية بالضحكة دى 835 ألف مشاهدة والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور









عم الطبيب

كما حققت اغنية عم الطبيب 815 ألف مشاهدة و الاغنية من كلمات صابر كامل، الحان عمرو دياب، توزيع رامى سمير





جميلة

حققت ديو جميلة بين عمرو دياب و ابنته جنى 728 ألف مشاهدة والاغنية من كلمات شادى نور و جنى دياب، الحان بلال سرور و جنى دياب، توزيع طارق مدكور









مهرجان

حققت أغنية مهرجان 727 ألف مشاهدة والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع نادر حمدى









جامدة بس

حققت أغنية جامدة بس 697 ألف مشاهدة وتأتى فى المرتبة قبل الأخيرة، والأغنية من كلمات تامر حسين، الحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي









يا روقانك





وجاءت في المرتبة الاخيرة اغنية ياروقانك وحققت 545 ألف مشاهدة والأغنية من كلمات احمد المالكى، الحان محمد يحيى، توزيع طارق مدكور.