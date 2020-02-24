سفير الكويت لـ" صدى البلد": اللجنة العليا المصرية الكويتية تعقد مارس المقبل بالقاهرة

قال محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة ، ان احتفالية الكويت بالعيد الوطني التاسع والخمسين اليوم على ارض مصر، احتفالية مميزة لأنها على أرض التاريخ والثقافة.





وأضاف الذويخ في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد "إلى أن العلاقة بين الكويت ومصر علاقة قوية وممتدة منذ سنوات طويلة يسودها الأخوة والترابط بين الشعبين الكويتي والمصري .





وأضاف السفير ان هناك استثمارات جارية بين مصر والكويت. لافتا الى ان حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، يبلغ 16 – 19 مليار دولار ، مشيرا الى ان هناك فرصا عديدة لمستثمرين من القطاع الخاص الكويتى للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في مصر".





وحول اللجنة العليا المشتركة بين مصر والكويت برئاسة رئيسى وزراء مصر و الكويت أوضح الذويخ ان اللجنة ستنعقد في 21 مارس المقبل بالقاهرة وسيتم علي توقيع عدة مذكرات تفاهم بين البلدين في مجال الاتصالات والاستثمار والمتاحف والصحة، لافتا الى انه يتم الان وضع اللمسات الأخيرة لهذه الاتفاقيات.





وكشف سفير الكويت عن منح الكويت قرضا لمصر بقيمة 15 مليون دينار خلال الفترة المقبلة لتنمية مشاريع فى شمال سيناء.