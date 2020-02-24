شوبير: لاعبو الزمالك دخلوا دورات مياه عمومية أثناء توجههم لـ ملعب القمة

فجر أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة مدوية عن دخول لاعبي ناشئين الزمالك دورات مياه عمومية في رمسيس وذلك قبل مباراة القمة 120.





وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "لاعبو الزمالك نزلوا محطة بنزين بعد رمسيس للدخول إلى دورات المياه قبل التوجه من جديد إلى ملعب المباراة".





وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل انطلاق مباراة الاهلى والزمالك لمدة ساعة وذلك بسبب تأخر وصول حافلة فريق الزمالك بسبب زحمة المرور والأمطار.





وجاء تشكيل الأهلي يضم: محمد الشناوي - أيمن اشرف - محمود متولي - علي معلول - احمد فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - وليد سليمان - محمد مجدي أفشة - مروان محسن.





وعلى الجانب الآخر تحرك أتوبيس لاعبي فريق الشباب بنادي الزمالك، إلى استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري الممتاز.





وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك مشاركة فريق الناشئين في مواجهة الأهلي اليوم الاثنين.



