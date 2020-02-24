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فن

«إحنا بتوع الأتوبيس».. عمرو عرفة يسخر من انسحاب الزمالك أمام الأهلي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:12 م
عمرو عرفة يسخر من
عمرو عرفة يسخر من انسحاب الزمالك
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سعيد فراج
نشر المخرج عمرو عرفة، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، احتوت على كوميكس ساخر من انسحاب نادي الزمالك في مباراة القمة أمام النادي الأهلي التي كان مقررا لها اليوم. 

واحتوى الكوميكس على عبارة «إحنا بتوع الأتوبيس»، في إشارة إلى تبرير الزمالك عدم حضوره بعدم تمكن حافلته من الوصول لاستاد القاهرة، وعلق عمرو عرفة قائلًا: «شر البلية ما يضحك .. قلة أيما .. #الزمالك». 

الجدير بالذكر أن الحكم الليتواني أعلن فوز الأهلي على الزمالك فى القمة 119 التي كان من المقرر أن تقام اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز.

وانتظر الحكم 20 دقيقة بعد اطلاق صافرة بداية المباراة  وأطلق صافرة انتهاء المباراة معلنًا انسحاب نادي الزمالك.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل انطلاق مباراة الأهلى والزمالك لمدة ساعة وذلك بسبب تأخر وصول حافلة فريق الزمالك بسبب زحمة المرور والأمطار.
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