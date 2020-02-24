«إحنا بتوع الأتوبيس».. عمرو عرفة يسخر من انسحاب الزمالك أمام الأهلي

نشر المخرج عمرو عرفة، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، احتوت على كوميكس ساخر من انسحاب نادي الزمالك في مباراة القمة أمام النادي الأهلي التي كان مقررا لها اليوم.





واحتوى الكوميكس على عبارة «إحنا بتوع الأتوبيس»، في إشارة إلى تبرير الزمالك عدم حضوره بعدم تمكن حافلته من الوصول لاستاد القاهرة، وعلق عمرو عرفة قائلًا: « شر البلية ما يضحك .. قلة أيما .. #الزمالك».



