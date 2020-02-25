رغم هطول الأمطار.. ميدان المحطة ببني سويف يتزين بتمثال الإمام البوصيري ..شاهد

يعد ميدان المحطة ببني سويف واجهة المحافظة قاطبة حيث إنه الميدان المواجه للزائرين القادمين من محطة القطار شمالا وجنوبا ، وأصبح الميدان لأول مرة لوحة فنية، خاصة مع التصميم المميز والألوان المناسبة بجانب دهان واجهات بعض المنازل المطلة على الميدان، مما أضفى على مدينة بني سويف وأكسبها شكلا حضاريا مميزا.





وتسبب تطوير الميدان في أكثر سيولة مرورية ، وساهم التطوير في منع التكدس المروري بالمنطقة خاصة في أوقات الذروة والمواسم خاصة وأن الميدان يطل ويتقاطع مع شارع الرياضي التجاري ويتصل بشوارع فرعية بميدان الشهداء ويمتد منه الشوارع الفرعية حتى ميدان وموقف محي الدين ومنطقة حوض الدلالة فضلا عن مزلقانات السكة الحديد ، ويقع الميدان في مقابل محطة السكة الحديد.





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ويتوسط الميدان تمثالا لأحد أعلام المحافظة الإمام البوصيري والذي قام بتصميمه وتنفيذه الفنان الدكتور محمد ماضي وكيل كلية الفنون الجميلة ببني سويف، وصاحب عدة أعمال فنية رائعة بالمحافظة وخارجها .





ويعتبر وجود تمثال للإمام البوصيري في هذا الميدان لترسيخ مفهوم الانتماء وإعلام الأجيال القادمة بالقيمة التاريخية لمحافظتهم التي تعتبر جزء عزيز من الوطن الغالي مصر ، حيث أن اختيار تمثال الإمام البوصيرى كان موفقا ، لما للرجل من مكانة أدبية كبيرة والذي ولد في قرية أبوصير الملق التابعة لمركز الواسطي شمال المحافظة في الأول من شوال 608 هـ الموافق 7 مارس 1213 م ، وهو صاحب قصيدة البردة التي تعد من أعظم قصائد المدح النبوى في التاريخ، والتي قد أجمع عليها معظم الباحثين على أن هذه القصيدة من أفضل وأعجب قصائد المديح النبوي إن لم تكن أفضلها، حتى قيل: إنها أشهر قصيدة مدح في الشعر العربي بين العامة والخاصة ، وقد انتشرت هذه القصيدة انتشارًا واسعًا في البلاد الإسلامية، يقرأها بعض المسلمين في معظم بلاد الإسلام كل ليلة جمعة ، وأقاموا لها مجالس عرفت بـ مجالس البردة الشريفة.