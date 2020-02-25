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حوادث

اليوم.. نظر ثالث جلسات استئناف راجح وآخرين على حبسهم بتهمة قتل شهيد الشهامة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:00 ص
محمد راجح والمتهمين
محمد راجح والمتهمين الاخرين بقتل شهيد الشهامة
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات أحداث شبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار محمد الدوير، اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات استئناف المتهم محمد راجح و3 آخرين على حكم حبسهم بتهمة قتل محمود البنا شهيد الشهامة.




وكانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث " ،برئاسة المستشار باهى حسن ،  قد قضت بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح  15 عاما ، إسلام عواد  15عاما ،مصطفى محمد 15  عاما ، إسلام البخ 5 سنوات عاما .

تلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين  قيام  راجح .م 18 عاما  بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية ، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط ،إسلام .ا،ا متهم رابع فى قضيى قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلامن  إسلام عواد 17 عاما  ، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .
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