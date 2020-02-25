أخبار الرياضة: إلغاء القمة 119 بعد انسحاب الزمالك.. فرمان من رئيس الأهلي وموقف اتحاد الكرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية التي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:





أكدت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ غدًا، الثلاثاء، للحديث عن العقوبات المقرر فرضها ضد نادي الزمالك بعد عدم حضوره استاد القاهرة لمواجهة الأهلي اليوم الإثنين في قمة الدوري الممتاز.













علق شريف فؤاد المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي على نية الزمالك في التقدم بتظلم إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن اعتبار الأحمر فائزًا بمباراة القمة أمام الأبيض.









قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إننا نسعى لتوصيل رسالة للجميع بضرورة تطبيق والالتزام باللوائح والقوانين في كرة القدم.

















رفض احد سائقي التاكسي في شوارع القاهرة أن يركب معه في سيارته احد لاعبي الزمالك المنسحبين من مواجهة الاهلي في الدوري المصري الممتاز.













قام شهود عيان في أحد شوارع القاهرة بتصوير لاعبي الزمالك وهم يمتنعون عن ركوب الأتوبيس الخاص بهم للتحرك إلى استاد القاهرة لخوض مواجهة القمة ١٢٠.













أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تدعم اتحاد الكرة في كافة قراراته والعقوبات التي ستوقع على الزمالك طبقا للائحة بعد انسحاب الفريق من لقاء الأهلي المؤجل من الأسبوع الرابع للدوري الممتاز لكرة القدم.





كشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي عن اصدار محمود الخطيب، مجلس إدارة النادي الأهلي فرمان بشأن مباراة الاهلي والزمالك في القمة 119.







