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أخبار العالم

تحت السيطرة.. ترامب يعلق على تفشي فيروس كورونا في العالم

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة في بلاده، مشيرا إلى اتصاله مع جميع البلدان حول العالم للسيطرة على الوضع. 

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة". 

وأضاف: "نحن على اتصال مع الجميع وجميع البلدان ذات الصلة، حيث عملت منظمة الصحة العالمية ووكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها بذكاء وجد". 

وتابع: " سوق الأوراق المالية بدأ يبدو لي جيدا جدا بالنسبة لي". 

وأكدت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هاريس أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 78 ألف حالة حول العالم، معظمهم من الصين على الرغم من تسجيل انخفاضا بعدد الإصابات في هذا البلد.

وقالت هاريس ـ في حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية مع الإعلامية أمل رشدي إن منظمة الصحة العالمية تتواصل مع النظم الطبية في دول العالم وتقوم بتقديم المشورة والتدريب لهم عن فيروس كورونا المستجد من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمنظمة.

وأوضحت المتحدثة باسم الصحة العالمية أن حالات أخرى لفيروس كورونا بدأت تظهر في دول مثل كوريا الجنوبية وإيران وايطاليا وهناك بعض المخاوف من أن يطال الفيروس دول أخرى، لذا يجب أن يكون كل فريق طبي بهذه البلدان على دراية تامة بهذا الفيروس وكيفية التعامل معه والوقايه منه.
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