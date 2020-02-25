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فن

في ذكرى رحيل أحمد عقل.. قصة خلافه مع عادل إمام

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:21 ص
أحمد عقل - عادل إمام
أحمد عقل - عادل إمام
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء 25 فبراير، تاريخ وفاة الفنان أحمد عقل، الذي ولد في 3 أغسطس عام 1938، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2008، عن عمر يناهز 74 عاما إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية. 

وعلى الرغم من أدواره القليلة إلا أنه بَرَزَ وتمكن من إثبات جدراته، فهو خفيف الدم فعند مشاركته في أي فيلم يأتي إلى ذهن المشاهد بأنه يتواجد داخل أي بيت مصري، ونجح بكل براعة في تجسيد جميع الشخصيات التي نسبت إليه، إنه الفنان أحمد عقل.

حقق الفنان أحمد عقل نجاحا مع الزعيم عادل إمام، إلا أن هناك خلافا دب بين الطرفين؛ بسبب اعتذار الأول عن استكمال أحد الأدوار فى مسرحية الواد سيد الشغال. 

وتكرر الأمر ذاته؛ عندما عرض «الزعيم» على أحمد عقل، أن يشاركه فى بطولة مسرحية «بودى جارد» إلا أن ارتباطه بمسرحية أخرى جعله يكرر اعتذاره، وهو ما أغضب عادل إمام.
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