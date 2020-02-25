في ذكرى رحيل أحمد عقل.. قصة خلافه مع عادل إمام

يوافق اليوم الثلاثاء 25 فبراير، تاريخ وفاة الفنان أحمد عقل، الذي ولد في 3 أغسطس عام 1938، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2008، عن عمر يناهز 74 عاما إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية.





وعلى الرغم من أدواره القليلة إلا أنه بَرَزَ وتمكن من إثبات جدراته، فهو خفيف الدم فعند مشاركته في أي فيلم يأتي إلى ذهن المشاهد بأنه يتواجد داخل أي بيت مصري، ونجح بكل براعة في تجسيد جميع الشخصيات التي نسبت إليه، إنه الفنان أحمد عقل .



