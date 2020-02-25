أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك مهدد بالهبوط.. مذكرة جديدة ضد مرتضى منصور.. نجم الأهلي يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:





قال الإعلامي هانى حتحوت، هناك 10 مشاهد تبين أن الزمالك كان ينوي الانسحاب من مباراة القمة، التى كان مقررا إقامتها مساء الإثنين بالدورى الممتاز.





أكد مجدي عبدالغني٬ نجم نادي الأهلي السابق٬ أنه ينوي الترشح على رئاسة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.





قام شهود عيان في أحد شوارع القاهرة بتصوير لاعبي الزمالك وهم يمتنعون عن ركوب الأتوبيس الخاص بهم للتحرك إلى استاد القاهرة لخوض مواجهة القمة 119.





قال محمد فضل الله خبير اللوائح، أن فريق الزمالك سيهبط إلى الدرجة الأدنى، في حالة استمرار انسحابه من المباريات خلال الفترة المقبلة.





قال الإعلامي هانى حتحوت، إن اتحاد الكرة المصري سيقوم بتقديم مذكرة جديدة للجنة الانضباط والأخلاق، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.





تقرر إقامة مراني الترجي وصن داونز يوم الخميس المقبل استعدادا لمواجهة فريقي الزمالك والأهلي في ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.





حقق فريق ليفربول رقمين مميزين بعد فوزه في مباراة وست هام، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



