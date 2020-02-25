اليوم..عرض الفيلم الأمريكي "مكان ما في الزمن" بمركز إبداع الإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، اليوم الثلاثاء، عرضًا خاصًا للفيلم الأمريكي "مكان ما في الزمن" ( Somewhere in Time)، ضمن فعاليات نادي الحرية السينمائي، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.





وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية والخيال حول "ريتشارد كولير" الكاتب المسرحي الذي يحصل على ساعة يد قديمة من امرأة عجوز ويقع في حب صورة قديمة لشابة جميلة يتضح أنها العجوز، فيعود بالزمن إلى عام ١٩١٢ ليعثر عليها إلا أن مدير أعمالها يحذرها من عرقلة هذا الحب لطريقها الفني.





الفيلم مأخوذ عن رواية "عودة وقت الدعوة" للكاتب ريتشارد مايثسون ، إنتاج عام ١٩٨٠ ، بطولة كريستوفر ريف ، جين سيمور، تيريزا رايت ، وكريستوفر بلامر، وإخراج جينوت سزوارك.





يعقب عرض فيلم "مكان ما في الزمن" ندوة لمناقشته يديرها الناقد الفنى محمد كمال.





تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية ، يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.