تيسيرات لسرعة إنشاء مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد..صور

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على إهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى المحافظات.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ مجلس إدارة مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة

راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مصطفى القاضي

عميد كلية الطب وأعضاء مجلس الإدارة .

وأكد محافظ القليوبية أن مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يعد أحد المشروعات الهامة الجاري انشاؤها في المحافظة، حيث يعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية لخدمة أبناء محافظة القليوبية والمحافظات

المجاورة .

وأعرب الهجان عن سعادته بالتعاون بين جامعة بنها والمحافظة والاستفادة من إمكانياتها في إقامة المشروعات

التنموية علي أرض المحافظة موجها الأجهزة التنفيذية بتسهيل الإجراءات، واستخراج التراخيص اللازمة لسرعة البدء فى تنفيذ مشروع المستشفى على أرض الواقع وإزالة أى عقبات تواجه المشروع.





من جانبه قال الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة إن مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يمثل أحد الأركان الأساسية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين مشيرا إلى أن مشروع المستشفى الجديد كان ومازال يعد حلما لأبناء القليوبية، لتخفيف العبء عن مستشفى بنها الجامعي الذي يقدم الخدمة الطبية لأبناء المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة.

وأعلن السعيد موافقة مجلس الجامعة علي تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من التمويل الذاتي بالجامعة لتكون نواة

للبدء في الأعمال التمهيدية لإنشاء المستشفى التخصصي الجديد، مطالبا مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجامعة والمحافظة للمساهمة في إنشاء هذا المشروع العملاق والتبرع علي حساب المستشفيات الجامعية رقم 99999، مؤكدا أن مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد سوف يتكلف ما يقرب من مليار ونصف شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية اللازمة.



وأكد السعيد أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها وباحثيها في خدمة محافظة القليوبية، مشيرا

إلى أن مشروع إنشاء المستشفى التخصصى يعد إنجازا طبيا عظيما، ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا.

من ناحية أخري وافق المجلس خلال اجتماعه على توقيع عقد اتفاق مع احدى شركات الجهات المنفذة لإنشاء

وتنفيذ مشروع المستشفى التخصصى الجديد.