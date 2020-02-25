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رياضة

وزير الشباب يفتتح المؤتمر الدولي للطب الرياضي بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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ريهام بكير
افتتح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور مصطفى الفقي رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية والدكتور فتحي ندا عضو مجلس النواب والنقيب العام للمهن الرياضية، المؤتمر الدولي للطب الرياضي (الإصابة والتأهيل) بمكتبة الإسكندرية.

وأشار صبحي الى أهمية ما سيتناوله المؤتمر فيما يخص الطب الرياضي وما يتعلق به من آخر المستجدات لما يحدث في العالم، والتى تظهر العديد من الموضوعات الجديدة والمختلفة، مضيفا أن الوزارة تساند كل الجهات التي تسعى الى تطور الرياضة في مصر، والعمل علي النهوض بها، حيث ان وزارة الشباب والرياضة تعمل حاليا علي تطوير منظومة الطب الرياضي في مصر، كما أكد على أهمية الخروج بتوصيات من هذا المؤتمر تضيف إلي عملية التطوير التى تسعى إليها الوزارة.

أثنى صبحي علي الدور الكبير الذي أصبحت تقوم به نقابة المهن الرياضية تحت قيادة الدكتور فتحي ندا النقيب العام للمهن الرياضية، والتطور الذي تشهده النقابة في عهده والجهد المبذول في سبيل توصيل وإيضاح كل المستجدات والتطورات لما يحدث في الطب الرياضي علي مستوي العالم.


الجدير بالذكر ان المؤتمر يتناول آخر المستجدات النظرية والعلمية في الطب الرياضي، والأجهزة الحديثة المستخدمة في مجال الطب الرياضي، بالإضافة إلى حلقات نقاشية حول أهم وأحدث الدورات التدريبية والدورات الخاصة في مجال الطب الرياضي، كما يضم المؤتمر دورات ومنها " دورة في الطب الرياضي - دورة في الأحمال البدنية".


حضر المؤتمر الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية، الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات، عبد الله الطنيجي رئيس مجلس إدارة بوينت سبورت الإماراتية، الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح، ومنال إسماعيل مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية.
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