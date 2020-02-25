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فن

وفاة حسني مبارك.. رامي إمام ينعى الرئيس الأسبق

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شارك المخرج رامي إمام جمهوره  ،  من خلال  حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام نعيا للرئيس الأسبق محمد حسنى  مبارك عقب إعلان وفاته اليوم، الثلاثاء، عن عمر 92 عاما.

ونشر رامي صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعلق قائلا:"البقاء لله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .. خالص التعازي للأسرة الكريمة .. ربنا يرحمه و يغفر له و يجعل مثواه الجنة و يمنح أسرته الصبر و السلوان".

 ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.
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