وفاة حسني مبارك ترفع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

ارتفع سعر صرف
الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بمعدل قرشين اثنين مقارنة بما كان عليه أمس
الاثنين، ليصل سعر صرفه طبقا لما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.52 جنيه
للشراء و 15.62 جنيه للبيع، علي خلفية وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
ووصل أقل سعر صرف للدولار ببنك الاستثمار العربي ليسجل 15.49 جنيه للشراء و 15.59 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الدولار ببنوك " بلوم، التنمية الصناعية، مصر، الإسكندرية، التجاري الدولي، الأهلي اليوناني" نحو 15.512 جنيه للشراء و 15.61 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك" العربي الافريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي،" نحو 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع.
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ووصل أعلي سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي، المصرف المتحد، الأهلي اليوناني، مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، التعمير والاسكان، مصرف ابوظبي الاسلامي، اتش اس بي سي، عودة، الكويت الوطني، البركة، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 215.53 جنيه للشراء و 15.63 جنيه للبيع.