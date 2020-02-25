تزامنا مع وفاة حسنى مبارك .. ارتفاع اسعار الدولار والريال السعودي في مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-2-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية بعد إعلان خبر وفاة حسنى مبارك اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت ارتفاعا أمام الجنيه في منتصف التعاملات، بعد وفاة حسنى مبارك حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء في البنك المركزي 15.50 جنيه جنيها للشراء بعد أن كانت أمس الاثنين 15.49 ، و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-2-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.





سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-2-2020 في البنوك









فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الثلاثاء وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، بعد وفاة حسنى مبارك وجاءت أسعار صرف الدولار في البنك المركزي كالتالي :









سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء شراء : 15.50، وبيع : 15.60









بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الثلاثاء شراء : 16.77 وبيع : 16.89





أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الثلاثاء ، فقد سجل شراء : 20.00 وبيع : 20.12









وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الثلاثاء​ شراء : 15.82 وبيع : 15.93









أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الثلاثاء ، فقد سجل شراء : 13.92 وبيع : 14.01









أما سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء فقد سجل​ شراء : 4.13 وبيع : 4.16 بارتفاع قرشا









بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء​ شراء : 50.49 بيع : 50.92









وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الثلاثاء شراء : 4.22 ، وبيع : 4.24





سعر اليوان الصيني





وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء شراء : 2.20 وبيع : 2.21









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سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي





سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء شراء : 15.53 ، وبيع : 15.63 بارتفاع قرشان عن أمس.









سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء شراء : 4.13 ، وبيع : 4.17





سعر الدولار في بنك مصر





سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 25-2-2020 شراء : 15.51 ، وبيع: 15.61





سعر الريال السعودي في بنك مصر



