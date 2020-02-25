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الأخير أغربها.. 3 علاجات منزلية لـ التهابات الشُعب الهوائية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:01 م
3 علاجات منزلية
3 علاجات منزلية لـ علاج التهابات الشعب الهوائية
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حياة عبد العزيز

يعد التهاب الشعب الهوائية واحدا من ابرز الامراض التي تواجه الشخص بعد اصابته بنزلات البرد الحادة، والتي  تؤدي الى ضيق في التنفس، والتهابات على الصدر، مع رشح زائد، ومن خلال التقرير التالي نقدم لكم طرقا طبيعية لعلاج التهابات الشعب الهوائية بطريقة فعالة منزلية وذلك من خلال موقع " stylesatlife"

 

طرق طبيعية للتخلص من التهاب الشعب الهوائية:

خل التفاح:

يستخدم خل التفاح في الشفاء من امراض عديدة، ومنها علاج التهاب الشعب الهوائية، فهو يعمل على توسعة الشعب الهوائية، ويمنح الشخص رئة سليمة للتنفس، كما انه يساعد في محاربة نزلات البرد التي تصيب الشخص.

 

الزنجبيل:

للزنجبيل تأثير طبيعي مضاد للالتهابات ضد عدوى الجهاز التنفسي ، وقد يساعد شاي الزنجبيل في أعراض التهاب الشعب الهوائية، فنصح الباحثون بوضع مكعبات الزنجبيل الطازج في الشاي.

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الفلفل الأسود:

الفلفل الأسود مفيد في التخلص من احتقان الأنف، ويساعد في التخفيف من التهابات الشعب الهوائية، فيمكنك اضافة الفلفل الأسود إلى كوب ماء وتناوله مرة في اليوم.

 

 

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