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فن

صورة فى شوارع إمبابة.. محمد رمضان يكشف عن كليب جديد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:17 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد نحلة

كشف محمد رمضان عن الكليب الجديد المقرر طرحه قريبا، والذى تم تصوير مشاهده فى شوارع إمبابة.


ونشر محمد رمضان عبر حسابه على "إنستجرام" برومو للأغنية وكتب:"Shob #mango  S💣💣💣N".


ويقول مقطع من الأغنية:" لو قابلت صاحب جدع تبقي زيه مهما كانت فيك البدع، أرسم الضحكه فى وشهم علشان الناس تقولي أنا جدع ".


الجدير بالذكر أن محمد رمضان قد أثار العديد من المشكلات في الفترة الأخيرة و على رأسهم الطيار المفصول.


و كانت وزارة الطيران المدني قالت في بيان إنه بشأن ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة في رحلة خاصة لصالح الفنان، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة، أصدر وزير الطيران تعليماته إلى سلطة الطيران المدني بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات تلك الواقعة.
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