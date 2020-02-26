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وزير الري الأسبق يوضح تطورات مفاوضات سد النهضة بواشنطن.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:43 ص
وزير الرى
وزير الرى
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق ، إن المفاوضين في ملف سد النهضة اتفقوا على العديد من النقاط المهمة بخصوص تشغيل سد النهضة والملء ولكن هناك نوعاً من الغموض من قبل الطرف الإثيوبي لماذا هذا لا نعرف.

وأضاف محمد نصر خلال اتصال هاتفي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن القرارات التي لم تصدر متعلقة بالأمور الإدارية والقانونية  مثل كيفية تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات والمُخاصمة ما بين الطرفين .

وأوضح أن الأمور تأخذ حجمًا أكبر من اللازم وزيارة إثيوبيا إلي مصر والسودان ورائها شيء غير مفهوم وهو ما يقف دون تنفيذ الاتفاقات بين الدول الثلاث.

وتابع محمد نصر، أن إثيوبيا تحاول ان تتهرب من الاتفاقات التي حدثت وليس هناك تفسير إلا ذلك.

واستكمل وزير الري الأسبق، أن المناقشات ستستمر لفترة ولكنها في نهاية المطاف سيحسم الأمر.
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