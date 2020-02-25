بايرن ميونخ يضرب تشيلسي بالهدف الثالث في دوري أبطال أوروبا .. فيديو

تقدم بايرن ميونخ على مضيفه تشيلسي بالهدف الثالث في المباراة التي تقام خلال ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، جاءت الأهداف عن طريق سيرج جنابري في الدقيقة الواحدة والخمسين، والثاني في الدقيقة الرابعة والخمسين.





ثم عزز ليفاندوفسكي بالهدف الثالث في الدقيقة السادسة والسبعين بعد كرة عرضية أرضية من ألفونسو ديفيز من جهة اليسار قابلها روبرت ليفاندوفسكي بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك الخالية.





وانتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ بالتعادل السلبي بين الفريقين





بدأ اللقاء بهدوء بين الفريقين وعدم اندفاع مع استحواذ لبايرن ميونخ على الكرة وانحصار للكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين.





وجاءت أول كرة خطرة في المباراة بعد تسديدة من كينجسلي كومان لاعب فريق بايرن ميونيخ من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل، ثم امتلاك تام للكرة بين أقدام لاعبي فريق بايرن ميونيخ لكن دون خطورة وتراجع دفاعي من لاعبي فريق تشيلسي.









وواصل بايرن ميونخ هجومه لكن خروج رائع من ويلي كاباييرو حارس مرمى تشيلسي وإنقاذه لفرصة هدف مؤكد من أمام أقدام روبرت ليفاندوفسكي وإبعاده للكرة إلى ركنية من جهة اليسار.





وسدد توماس مولر تسديدة صاروخية من من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل في الدقيقة 30.





فى الدقيقة 36 حدث تدخل عنيف من ماركوس ألونسو على أقدام كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ جهة اليمين وركلة حرة من مكان جيد.





نفذت الركلة الحرة عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من جوشوا كيميش ولكن أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.





أما في الدقيقة 44 كاد أن يباغت تشيلسى البايرن بعد تسديدة من ماركوس ألونسو من يسار منطقة جزاء بايرن ميونيخ أبعدها مانويل نوير ببراعة من أسفل يسار مرماه.