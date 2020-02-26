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رياضة

بـ 53 ميدالية متنوعة.. مصر تحصد المركز الأول في البطولة العربية للرماية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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القسم الرياضى
حقق المنتخب المصري للرماية المركز الأول وصدارة الترتيب العام للبطولة العربية الخامسة عشر للرماية، التي أقيمت فعالياتها في مصر على ملاعب نادي الرماية ونادي الصيد 6 أكتوبر، بمشاركة 400 رامي ورامية من 14 دولة.

وفاز فراعنة الرماية بالمركز الأول بعد ما حققوا 53 ميدالية متنوعة، بواقع 19 ذهبية و17 فضية و17 برونزية.

وحل المنتخب العماني في المركز الثاني برصيد 34 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ذهبيات و13 فضية و11 ميدالية برونزية.

وجاء المنتخب السعودي ثالثًا بعدما حقق 12 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و3 ميداليات برونزية.

وحل منتخب الكويتي رابعا بـ14 ميدالية، متقدما على المنتخب البحريني صاحب الـ18 ميدالية متنوعة، وفي المركز السادس جاء منتخب الإمارات بـ8 ميداليات، وسابعا منتخب تونس، وثامنا منتخب اليمن، وتاسعا منتخب لبنان.

وفي نفس التوقيت، أقيمت بطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات والتي شهدت منافسة شرسة من قبل الراميات العمانيات والسعوديات وكذلك المصريات.

وتألقت المصرية دينا العيسوي والبحرينية موزة عبد الرحمن والعمانية سهير بنت سالم والكويتية إيمان سالم.
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